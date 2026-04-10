Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 29'uncu haftada sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman 5'e 2 pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç ve Fenerbahçe maçının taktik çalışmalarının ardından sona erdi.