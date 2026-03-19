Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Zecorner Kayserispor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta tek golü Onugkha attı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Ergin Gözütok, Yusuf Susuz

Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek (Dk. 75 Katango), Denswil, Semih Gürler, Brenet, Bennasser, (Dk.78 Görkem Sağlam) Cardoso, Benes, Furkan Soyalp (Dk.45 Onugkha), Mendes (Dk. 55 Makarov), Chalov

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl Yiğit Çınar, Mladenovic (Dk.76 Çağtay Kurukalıp), Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Serginho, Berkay Özcan (Dk.76 Kone), Barış Kalaycı (Dk. 61 Babicka), Tiago Çukur ( Dk. 67 Johnson)

Gol: Dk. 66 Onugkha (Zecorner Kayserispor )

Kırmızı Kart: Dk.36 Kranevitter (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 89 Chalov, Dk. 89 Cardaso (Zecorner Kayserispor )

53. dakikada rakip yarı alanının ortalarında aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Tiago Çukur'un uzak köşeye gönderdiği şutta top, Zecorner Kayserisporlu savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

66. dakikada Zecorner Kayserispor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun ortasına iyi yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

73. dakikada Chalov'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Onugkha'nın sert şutu yandan auta çıktı.

81. dakikada Benes'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda topu kaleci Grbic kontrol etti.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
