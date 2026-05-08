Kayserispor, Alanyaspor maçı için Antalya'ya gitti
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 33. hafta mücadelesi için Alanya'ya gitti. Sarı-kırmızılı ekip, 9 Mayıs'ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Corendon Alanyaspor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün sabah saatlerinde tarifeli uçakla Antalya'ya gitti. Ardından da karşılaşmanın oynanacağı Alanya'ya geçti. İç Anadolu ekibi bugün Alanya'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı