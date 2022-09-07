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Ze Luis, Hatayspor'da

Spor Haberleri

Ze Luis, Hatayspor'da

Hatayspor, Spartak Moskova, Porto ve Lokomotiv Moskova gibi takımlarda forma giyen Ze Luis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, Spartak Moskova, Porto ve Lokomotiv Moskova gibi takımlarda forma giyen Ze Luis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan ve ligde 1 puanı bulunan Hatayspor, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandıran bordo-beyazlı ekip, Yeşil Burun Adaları asıllı 31 yaşındaki forveti kadrosuna kattı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'un formasını giyen Ze Luis'in Braga ile Portekiz'de, Spartak Moskova ile Rusya'da şampiyonluk yaşadı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Daha önce Braga, Spartak Moskova, Porto, Lokomotiv Moskova, Gil Vicente FC gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli forvet oyuncusu Ze Luis (Jose Luis), Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 1 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı" denildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Spartak Moskova Hatayspor Ze Luis Porto Spor Haberler

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