ZBEÜ Öğrencileri Judo Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri katıldıkları Judo Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyetleri kapsamında 6-8 Şubat 2024 tarihleri arasında Erzurum Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Üniversiteler Judo Türkiye Şampiyonası'na ZBEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri damga vurdu. Derece alan öğrencilerden; Ayşenur Sülün 57 kg'da 3., Habib Talha Kaçar 60 kg'da 3., Miraç Akkuş 73 kg'da 3., Samet Kumtaş ise 81 kg'da 2. oldu.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şampiyonaya katılan tüm öğrencileri ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK