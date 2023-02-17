Zaniolo transferi gölgede kalacak! Galatasaray, dünya yıldızı Dybala'yı da getiriyor

Bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle ve ligde yakaladığı 12 maçlık galibiyet serisiyle taraftarını mutlu eden Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da gündem şimdi de Paulo Dybala transferi.

MENAJERLER ÖNERDİ

Roma'da çıkmaza giren 29 yaşındaki Arjantinli futbolcu, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'a yakın muhabirlerden Nevzat Dindar, Dybala'nın Cim-Bom'a teklif edildiğini duyurdu. Bununla birlikte İtalyan gazeteci Di Marzio'nun yaptığı haber Galatasaray taraftarındaki heyecanı iyice körükledi.

SERBEST KALMA BEDELİ 12 MİLYON EURO

Di Marzio, Paulo Dybala'nın sözleşmesindeki madde dolayısıyla İtalyan ekiplerine 20 milyon euro, Avrupa kulüplerine 12 milyon euroya transfer olabileceği bilgisini paylaştı.

DI MARIA'DA İŞLEM BİTMEDİ

Galatasaray'da Angel Di Maria transferi de rafa kalkmış değil. 35 yaşındaki futbolcu maliyet olarak daha uygun. Ancak Türkiye'ye gelme konusunda çok istekli değil. Di Maria defteri tamamen kapatılırsa Dybala'daki transfer süreci daha farklı ilerleyecek.