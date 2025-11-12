Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik
Amatör Lig'de oynanan bir karşılaşmada kalecinin son dakikalarda zamana oynamak için yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu. Topa yönelirken bilerek yere düşen kalecinin taktiği izleyenleri hem güldürdü hem şaşırttı.
- Amatör Lig'de bir maçta takımı önde olan kaleci, kale vuruşu sırasında vakit geçirmek için sakatlanmış gibi yere yattı.
- Kaleci bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkarak kale vuruşunu kullandı.
- Bu görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak viral oldu.
Amatör Lig'de oynandığı tahmin edilen bir maçta son anlarda ilginç bir görüntü kaydedildi. Takımı önde olan kaleci, kale vuruşu sırasında vakit geçirmek için sıra dışı bir yöntem denedi. Topa doğru hızla koşan kaleci, bir anda kendini yere bırakarak sanki sakatlanmış gibi davrandı.
SONRA YERDEN KALKIP DEVAM ETTİ
Hakemin oyunu durdurmadığı anlarda kaleci bir süre yerde kaldıktan sonra yavaşça ayağa kalkarak kale vuruşunu kullandı. Bu görüntüler, tribünlerde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kısa sürede yayılan görüntüler kullanıcılar tarafından binlerce kez paylaşıldı. Bazı futbolseverler kalecinin bu hareketini "zaman yönetiminde ustalık" olarak yorumlarken, bazıları da "fair play'e aykırı" olarak eleştirdi. Amatör Lig'de çekildiği belirtilen bu video, mizahi yönüyle futbol dünyasında viral olmayı başardı.