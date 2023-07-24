Zalgiris Teknik Direktörü: Galatasaray büyük bir takım

Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin, Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu belirtti. Cheburin, Galatasaray'ın güçlü oyunculara sahip olduğunu ancak takım oyununun önemli olduğunu vurguladı. Saulius Mikoliunas ise maça hazır olduklarını söyledi.

"Galatasaray büyük bir takım"

" Galatasaray'da çok profesyonel, çok güçlü oyuncular var ama sahada takım oynuyor"

Saulius Mikoliunas: Bu maça hazırız

SERHAN TÜRK / VİLNİUS -LİTVANYA,- UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Zalgiris'te teknik direktör Vladimir Cheburin ve futbolcularda Saulius Mikoliunas basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Biz çok büyük bir ilgi görüyoruz. O yüzden bu maça hazırız. Çekişmeli bir mücadele olacak. Yarın sahadan iyi bir skorla ayrılmak istiyoruz."