Zaha'dan eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor

Süper Lig devi Galatasaray'dan MLS ekibi Charlotte FC'ye transfer olan Wilfried Zaha, Crystal Palace'ta beraber forma giydiği eski takım arkadaşı Jean-Philippe Mateta ile şiddetli bir polemiğe girdi.

'ZAHA BANA GÜLDÜ'

Fransız futbolcu Mateta, verdiği bir röportajda, Fransa Milli Takımı'nda forma giyme hayalinden bahsettiğinde Zaha'nın kendisine güldüğünü ve alay ettiğini söyledi. Fransız futbolcu yaptığı açıklamada, "İngiltere'de Crystal Palace'ta henüz oynamadığım dönemde, soyunma odasında Fransa Milli Takımı hakkındaki hayallerimden konuşuyordum ve Wilfried Zaha başta olmak üzere birçok takım arkadaşım bana gülüyordu." dedi.

Sözlerine devam eden Jean-Philippe Mateta, "Crystal Palace'da oynamadığım halde Fransa Milli Takımı'nı düşündüğüm için deli olduğumu söylediler, ama ben hedefimin bu olduğunu ve neler yapabileceğimi göstermek için oynamam gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

İLK KEZ MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYDİ

Mateta, yıllar geçmesinin ardından hayali olan Fransa Milli Takımı formasına ilk kez kavuştu. Yıldız isim, Fransa'nın Azerbaycan'ı 3-0 yendiği maçta forma giydi ve geçmişteki hayalini gerçekleştirdi.

ZAHA'DAN MATETA'YA ÇARPICI YANIT

28 yaşındaki Mateta'nın açıklamalarına Wilfried Zaha'dan cevap geldi. Eski takım arkadaşının söyledikleri karşısında şaşkın olduğunu ifade eden Zaha, "Kafam çok karışık. Bu Mateta meselesini çözmem gerek. Çünkü o istemiyor. Onunla konuştum ve istemiyor, sorun değil. Bu bana Crystal Palace'da oynadığım süre boyunca beni izleyen insanların benim için mutlu olmadıklarını açıkça gösteriyor." şeklinde konuştu.

"MİDEMİ BULANDIRIYOR'

Yaşananların midesini bulandırdığını söyleyen Zaha, "Hiçbir zaman hiç kimseyi "b.k" gibi hissettirmedim! Herkes beni tanıyor. Tutkulu olduğum zamanlar sahada olduğum zamanlardır. Ama asla birine zorbalık yapmam ya da birinin buraya gelemeyeceğini ya da hiç gelemeyeceğini söylemem. Arkadaşım olduğunu sandığım birinin bunu yaptığını görmem midemi bulandırıyor." sözlerini sarf etti.