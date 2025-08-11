Yüzücü Yaman Rüzgar Kızılet, Paralimpik Avrupa Gençlik Oyunları'ndan Gümüş Madalya ile Döndü

Katıldığı Paralimpik Avrupa Gençlik Oyunları'nda Avrupa ikincisi olan ve gümüş madalya kazanan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcularından Yaman Rüzgar Kızılet, Aydın İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nün başarılı sporcularından Yaman Rüzgar Kızılet, İstanbul Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen Paralimpik Avrupa Gençlik Oyunları'ndan gümüş madalya ile döndü. S13 sınıfı yüzme branşında 100 metre kurbağalama stilinde Avrupa ikinciliği elde eden Kızılet, hem Aydın'ın hem de Türkiye'nin gururu oldu. Şampiyona dönüşünde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret eden genç sporcu Kızılet desteklerinden dolayı İl Müdürü Yığmatepe'ye teşekkür ederek, hedefinin bir sonraki şampiyonada altın madalya olduğunu dile getirdi. İl Müdürü Serhat Yığmatepe ise Kızılet'i ve antrenörünü tebrik ederek, "Yaman Rüzgar'ın elde ettiği bu başarı sadece Aydın için değil, ülkemiz için de büyük bir gurur. Sporcularımızın her zaman yanındayız" diye konuştu. - AYDIN