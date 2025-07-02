Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nde Yeni Dönem Başladı

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nde Yeni Dönem Başladı
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Erzurum'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak projesi olan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' kapsamında yüzme kursları açıldı. 16 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verilecek, yetenekli olanlar ise Erzurum Gençlik Spor Kulübü'ne kazandırılacak.

GSB ile MEB arasında yapılan protokolle yıllardır Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında yeni etap kursları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da destek verdiği 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında bu yaz da yüzlerce çocuk GSİM Yüzme Havuzlarında yüzme eğitimi alacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve çeşitli okullardan gelerek 16 saatlik yüzme kursu eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek. Öğrenciler arasında yüzmede yetenekli olan isimler ise Erzurum Gençlik Spor Kulübü'ne kazandırılarak müsabık sporcu yapılacak.

Tam olimpik yüzme havuzunda Antrenör olarak Beyza Özer, Ufuk Tepegün, Zeynep Özdal'ın yanı sıra Can kurtaranlar, Selçuk Yıkılgan, Köksal Burak Doğrusoy, Diler Çam, EYS kapsamın Buse Kılıçer ve Ecesu Ege görev yapıyor.

Çakmur'dan ailelere teşekkür

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, GSB ile MEB arasında yapılan Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesinde 16 saatlik yüzme bilmeyen kalmasın programını tamamlayan kursiyerlerin sertifika kazanacakları belirterek projenin yeni etabına strat vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çakmur, çocuklarını spora yönlendiren ailelere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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