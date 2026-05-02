Haberler

Yüzlerce öğrencinin "10 numara" davetine Arda Güler'den cevap geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir ilkokulda yaklaşık 400 öğrenci, sırtlarında "Arda" yazılı 10 numaralı milli formalarıyla, Real Madrid'de top koşturan yıldız futbolcu Arda Güler'i okullarına davet etti. Arda Güler ise sosyal medya hesabından o anları paylaşarak, "Attığım her adımda sizin sevginizin izleri var" diyerek çocuklara teşekkür etti.

Tarsus'ta bulunan Pakize Bayraktar İlkokulu öğrencileri, geçtiğimiz günlerde hayranı oldukları milli futbolcu Arda Güler için unutulmaz bir etkinlik düzenledi. Okul bahçesini adeta bir stadyuma çeviren minikler, yıldız futbolcuya seslerini duyurabilmek için hep bir ağızdan çağrıda bulundu. Okul yönetimi ve öğretmenlerin desteğiyle organize edilen etkinlikte, yaklaşık 400 öğrenci okul bahçesinde toplandı. Sırtlarında "10 numara" ve "Arda" yazılı milli formaları giyen öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik sırasında heyecanları gözlerinden okunan minik öğrenciler, hep bir ağızdan "Arda abi okulumuza gel" sloganları atarak, milli futbolcuya olan sevgilerini dile getirdi.

Arda Güler'den cevap geldi

Milli yıldız Arda Güler ise, sosyal medya hesabından çocukların görüntülerini paylaşarak teşekkür etti. Paylaşımda Güler, "Bu sevginin bana hissettirdiklerini anlatacak kelime bulamıyorum. Attığım her adımda sizin sevginizin izleri var. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

