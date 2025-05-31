Yüzde 200 artırılacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Galatasaray'da 3 sezon üst üste şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesinde yer alan ücretin gözden geçirileceği ve başarılı çalıştırıcının maaşına zam yapılacağı iddia edildi.

Sezon başında 2 yıllık sözleşmeye imza atan Buruk'un ücreti yüzde 200 artırılarak 110 milyon 250 bin TL'ye çıkarılmış ve 2025-2026 sezonu için ise rakamın gözden geçirileceği belirtilmişti.

178 MİLYON TL OLACAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkacak olan şampiyon hocanın ücretinin revize edilerek 4 milyon Euro'ya (178 milyon TL) yükseltileceği öğrenildi.