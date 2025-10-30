Yuvadan uçuyor! İşte Szymanski'yi radara alan takım

Fenerbahçe'de son haftalarda form düşüklüğü yaşayan Sebastian Szymanski için Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı. TransferFeed'in haberine göre, Olimpik Lyon, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Teknik direktör Paulo Fonseca'nın, Szymanski'nin yaratıcı oyun stili ve uzun şut yeteneği nedeniyle transferine onay verdiği belirtildi.

14 MİLYON EURO TALEP

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin oyuncu için 14 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Sarı-lacivertliler, Szymanski'yi sezon başında Dinamo Moskova'dan 9,75 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA

Polonyalı yıldız, performansıyla yalnızca Fransa'dan değil, Almanya ve İngiltere'den de bazı takımların dikkatini çekti. Özellikle Bundesliga ekiplerinin, Szymanski'yi gelecek sezon için izleme listesine dahil ettiği biliniyor.

FENERBAHÇE'DE BELİRSİZLİK

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sebastian Szymanski, bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 maçta 2 gol ve 2 asist üretti.

Son haftalardaki düşen form grafiği ve eleştiriler, oyuncunun devre arasında ayrılabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Szymanski'nin olası transferi, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarını ikiye böldü. Bazı taraftarlar "mental olarak zor bir dönem geçiriyor, ayrılması iyi olabilir" yorumunu yaparken, diğerleri "kalitesi tartışılmaz, toparlanırsa yeniden fark yaratır" ifadeleriyle oyuncuya destek verdi.