Yusufeli Barajı'nda Renkli Kano ve Rafting Etkinliği

Yusufeli Barajı'nda Renkli Kano ve Rafting Etkinliği
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Yusufeli Barajı'nda düzenlenen kano ve rafting etkinliği, gençlerin coşkulu gösterileri ve doğa ile iç içe spor yapma mutluluğu ile renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Yusufeli Barajı'nda düzenlenen kano ve rafting etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Yusufeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, yeni yerleşim alanının baraj kıyısında bir araya gelen genç sporcular, dev Türk bayrağı açarak gösteriler sundu. Sporcular, Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı olan Yusufeli Barajı'nın sularında kano ve rafting yaptı. Etkinlik boyunca gençlerin heyecanı yüzlerine yansırken, vatandaşlar da kıyıdan bayram coşkusuna ortak oldu. Etkinliğe katılan gençler, hem 19 Mayıs'ı kutlamanın hem de doğa ile iç içe spor yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin gençleri spora teşvik etmek açısından önemli olduğunu vurguladı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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