Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yeni hocası belli oldu! Fonseca resmen Lille'de

Jocelyn Gourvennec yönetiminde geçen sezon ligi 10. sırada bitiren Lille'de yeni teknik direktör belli oldu. Daha önce Porto, Shakhtar Donetsk ve Roma'yı çalıştıran Paulo Fonseca, Fransız ekibine resmen imza attı.

"BENİM GURUR KAYNAĞI"

Fonseca, resmi imzaların atılmasında sonra yaptığı açıklamada, " Lille'in yeni teknik direktörü olmak benim için bir gurur kaynağı ve büyük bir onur. Zengin ve etkileyici geçmişiyle bu büyük kulübe seçilmenin bana da büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayım. Bu nedenle Lille ile bu maceraya başladığım için mutluyum, personel ve oyuncularla çalışmak için heyecanlıyım.

"SON DERECE MOTİVE VE KARARLIYIM"

Her şeyden önce, hep birlikte, hedeflere ulaşacağımızı ve kulübü en üst seviyeye taşımak için son derece motive ve kararlıyım. LOSC liderlerine güvenleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu muhteşem statta Lille taraftarlarıyla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve onlara sıcak karşılamaları için şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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