Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Olympiakos, Panetolikos'u 2-0 yendi

Güncelleme:
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos'un Panetolikos'u 2-0 yendiği maçta 1 gol atarak takımına katkı sağladı. Bu golle birlikte Yazıcı, bu sezon Olimpiakos ile toplam 7 gole ulaştı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan Süper Ligi'nin 22. haftasında Olympiakos'un Panetolikos'u 2-0 yendiği maçı 1 golle tamamladı.

Süper Lig'in 22. haftasında Olimpiakos, Pire'deki Georgios Karaiskaki Stadı'nda Panetolikos'u konuk etti. Mücadelenin 37. dakikasında Lorenzo Pirola'nın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 89. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Yusuf Yazıcı, Süper Lig'deki ikinci golünü atarken bu sezon Olimpiakos formasıyla 7 gole ulaştı.

Bu sonuçla Olympiakos, Süper Lig'de puanını 50'ye çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Panetolikos ise 21 puanda kaldı.

