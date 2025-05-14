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Yusuf Yazıcı'nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı

Yusuf Yazıcı'nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı
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Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Olympiakos forması giyen Yusuf Yazıcı'nın kardeşi Furkan Yazıcı ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü, Olympiakos forması giyen Yusuf Yazıcı'nın kardeşi Furkan Yazıcı ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, U19 takımında gösterdiği performansla A takıma yükseldi.

SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDECEK

Teknik kapasitesi ve gelişime açık yapısıyla altyapıdan A takıma çıkan Furkan Yazıcı, bu sözleşmeyle birlikte profesyonel kariyerinin ilk adımını attı. Genç yıldız, önümüzdeki sezon Gaziantep FK ile Süper Lig'de mücadele edecek.

Yusuf Yazıcı'nın kardeşi, Süper Lig ekibine imza attı

'BÜYÜK GURUR VE MUTLULUK YAŞIYORUZ'

Öte yandan imza sonrası açıklama yapan Furkan Yazıcı'nın menajeri ve aynı zamanda abisi Cihan Yazıcı, büyük bir gurur yaşadığını belirterek, 'Furkan'ın Gaziantep FK ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalamasından dolayı büyük gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Hem abisi hem menajeri olarak uzun yolculuğunun başlangıcından itibaren tanıklık edecek olmak benim için tarifsiz bir onur. Başarılı olacağından hiçbir şüphem yok' dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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