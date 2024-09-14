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Yusuf Yazıcı'nın futbol kariyeri tehlikede! Tek bir umudu var

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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, transfer sezonunun sonunda takımsız kaldı. Suudi Arabistan'dan teklif bekleyen yıldız oyuncunun geleceği merak ediliyor. Yazıcı, Avrupa ve Türkiye'deki Süper Lig devlerinden teklif almasına rağmen, istediği düzeyde bir teklif bulamadığı için hiçbir takıma imza atmadı.

Transfer sezonunun sona ermesiyle birlikte, boşta kalan yıldız futbolcular arasında dikkat çeken isimlerden biri de Yusuf Yazıcı oldu.

Süper Lig ekiplerinden gelen teklifleri, Türkiye'de oynamak istemediği gerekçesiyle geri çeviren Yusuf Yazıcı, Avrupa'dan da istediği düzeyde bir teklif bulamadı.

ARABİSTAN'DAN TEKLİF BEKLİYOR

Bu gelişmeler sonrasında boşta kalan milli futbolcunun, kariyeri tehlikeye girerken, gelecekte hangi ülkeye transfer olacağı merak konusu. Transfer sezonu büyük liglerde kapanmış durumda, bu nedenle Yusuf Yazıcı'nın hangi ülkeyi tercih edeceği sorusu gündemde. Suudi Arabistan dışındaki seçeneklere sıcak bakmayan yıldız oyuncunun, bu bölgeden teklif beklediği de gelen bilgiler arasında.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (3)

Hasan Utku:

Kimsin sen

5
1
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Mevlüt:

Bırak bir takımın adamla ilgilenmesini bir kişi yorum bile yapmamış yani bunun kariyeri zaten bitmiş

3
1
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Carsambali:

Kazandigi para 7 suralesine 700 yil yeter..

2
0
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