Yusuf Yazıcı'nın futbol kariyeri tehlikede! Tek bir umudu var

Transfer sezonunun sona ermesiyle birlikte, boşta kalan yıldız futbolcular arasında dikkat çeken isimlerden biri de Yusuf Yazıcı oldu.

Süper Lig ekiplerinden gelen teklifleri, Türkiye'de oynamak istemediği gerekçesiyle geri çeviren Yusuf Yazıcı, Avrupa'dan da istediği düzeyde bir teklif bulamadı.

ARABİSTAN'DAN TEKLİF BEKLİYOR

Bu gelişmeler sonrasında boşta kalan milli futbolcunun, kariyeri tehlikeye girerken, gelecekte hangi ülkeye transfer olacağı merak konusu. Transfer sezonu büyük liglerde kapanmış durumda, bu nedenle Yusuf Yazıcı'nın hangi ülkeyi tercih edeceği sorusu gündemde. Suudi Arabistan dışındaki seçeneklere sıcak bakmayan yıldız oyuncunun, bu bölgeden teklif beklediği de gelen bilgiler arasında.