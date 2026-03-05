Yusuf Yazıcı'nın acı günü
Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın babaannesi Ayşe Yazıcı, Trabzon'da yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Taşlıgedik Köyü'nde defnedilecek.
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşlıgedik Köyü'nde yarın cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan Ayşe Yazıcı'nın bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Ayşe Yazıcı, cenaze namazının ardından Taşlıgedik Köyü'nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek. - TRABZON
