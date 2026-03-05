Yusuf Yazıcı'nın acı günü
Trabzonspor'un eski futbolcusu ve şu anda Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Yusuf Yazıcı'nın babaannesi Ayşe Yazıcı, hayatını kaybetti.
Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı aldığı acı haberle sarsıldı.
BABAANNESİ AYŞE YAZICI HAYATINI KAYBETTİ
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın babaannesi Ayşe Yazıcı Trabzon'da hayatını kaybetti. Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşlıgedik Köyü'nde yarın cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak olan Ayşe Yazıcı'nın bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
AİLE KABRİSTANLIĞINDA TOPRAĞA VERİLECEK
Ayşe Yazıcı, cenaze namazının ardından Taşlıgedik Köyü'nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek.