Yusuf Yazıcı gece aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Yunanistan temsilcisi Olympiakos, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı. Kadroda milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yer almadı.

YUSUF KADROYA ALINMADI

Olympiakos'un açıkladığı listede önemli isimler bulunurken, geçtiğimiz sezon kadroya katılanYazıcı'nın tercih edilmemesi dikkat çekti. Bu gelişme sonrası Yazıcı için transfer iddiaları ortaya atıldı. Yazıcı'nın tekrar Trabzonspor'a döneceği de öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Olympiakos ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri de 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Pire temsilcisinin, UEFA'ya resmi olarak bildirdiği Devler Ligi listesinde şu isimler yer aldı:

Paschalakis, Tzolakis, Ortega, Biancon, Pirola, Kalogeropoulos, Costinia, Rodinei, Retsos, Bruno, Nascimento, Garcia, Scipioni, Ciquinho, Ese, Liatsikouras, Mouzakitis, Podense, Taremi, Pneumonides, Strefetsa, Martins, El Kaabi, Yaremchuk.