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Yusuf Miraç Uludağ, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Ülkemizi Temsil Edecek

Yusuf Miraç Uludağ, 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Ülkemizi Temsil Edecek
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Bakuriani 2025 Avrupa Gençlik Kış Festivali'nde milli sporcu Yusuf Miraç Uludağ, ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. 9-16 Şubat 2025 tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenecek festivalde Uludağ, buz pateni branşında yarışacak.

Bakuriani 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde ülkemizi Yusuf Miraç Uludağ temsil edecek.

Bakuriani 2025 Avrupa Gençlik Kış Festivali, Gürcistan'ın Bakuriani şehri merkez olmak üzere, Batum (Artistik Buz Pateni, Kısa Kulvar Sürat Pateni) ve Tiflis (Buz Hokeyi) şehirlerinde 9-16 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Yarışmada ülkemizi umut veren yıldızı milli sporcu Yusuf Miraç Uludağ temsil etmeye hak kazandı.

2025 EYOF'ta buz pateni branşında ülkemizi temsil edecek olan genç ve yetenekli milli sporcu daha önceki ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılarıyla adından sıkça söz ettirmişti.

Yusuf Miraç Uludağ, EYOF'ta hedeflediği başarılarla ülkemize madalya kazandırarak Türk sporuna önemli bir katkı sağlamak istiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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