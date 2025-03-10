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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
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Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde yarışan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, rakiplerini 16-14 mağlup ederek altın madalya elde etti.

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde mücadele eden Yusuf Dikeç- Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya kazandı.

7-13 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenmekte olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden olimpiyat madalyalı milli sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, altın madalya elde etti. Organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Şevval İlayda, bugün de ikili olarak zirvede yer aldı.

Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi finalde Çek Viktorie Sindlerova-Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenerek altın madalya aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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