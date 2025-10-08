Yusuf Dikeç: Hollywood'dan bile teklif etti

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde madalya kazandıktan sonra yaptığı hareketle dünya çapında hayran kitlesine ulaşan Yusuf Dikeç, İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

YUSUF DİKEÇ: HOLLYWOOD'DAN BİLE ARADILAR

Dünyanın dört bir yanından mesajlar aldığını söyleyen Dikeç, Hollywood'dan film teklifi geldiğini söyledi. Dikeç, "Evet, Hollywood'dan bile aradılar. James Bond filmine dair şaka yollu bir teklif geldi. Ben de 'Benim işim hedefi vurmak, Bond'un işi hayatta kalmak' diye yanıt verdim. Eğlenceliydi." ifadelerini kullandı.

Eli cebindeki pozunun sürekli taklit edilmesi hatırlatılan Dikeç, "Bazen beni en alakasız yerlerde tanıyorlar. Örneğin süpermarkette. Garip ama güzel. Popülerlik yorucu olabilir ama ben bunu insanların sevgisi olarak görüyorum." dedi.