Haberler

Yusuf Demirtaş boccede Türkiye ikincisi

Yusuf Demirtaş boccede Türkiye ikincisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de düzenlenen Gençler Türkiye Raffa Şampiyonası'nda Yusuf Demirtaş, Altın Nokta kategorisinde gösterdiği performansla Türkiye ikinciliği elde etti ve Elazığ'ı gururlandırdı.

Gençler Türkiye Raffa Şampiyonası'nda sporcusu Yusuf Demirtaş, sergilediği başarılı performansla Türkiye ikincisi olarak önemli bir derece elde etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında, 16-20 Ocak 2026 tarihleri arasında Mersin Toroslar Bocce Sahası'nda düzenlenen Gençler Türkiye Raffa Şampiyonası, 23 ilden 153 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyon, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Şampiyonada Altın Nokta kategorisinde mücadele eden Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Yusuf Demirtaş, sergilediği başarılı performansla Türkiye ikincisi olarak önemli bir derece elde etti ve ilimizi gururlandırdı.

Elazığ Gençlik ve Spor camiası adına yapılan değerlendirmede, elde edilen başarının memnuniyet verici olduğu ifade edilerek; "İlimizi ulusal arenada başarıyla temsil eden sporcumuz Yusuf Demirtaş'ı ve emeği geçen antrenörlerimiz Burak Kalınca ile Resul Ağırtaş'ı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Bu tür dereceler, genç sporcularımıza ilham kaynağı olmakta ve bocce sporunun ilimizde gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt

Bahçeli'ye "Kuru temizlemeci" diyen DEM'li Bakırhan'a MHP'den yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Hemşire şiddeti sonucu engelli kalan Deniz Esin'in darbedilme anları kamerada

5 günlük bebeğin engelli kalmasına neden oldu! Vahşet kamerada
Bomba gibi iddia! Arda Güler İspanya'yı terk edecek

Arda İspanya'yı terk edecek
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti