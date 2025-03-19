Yusuf Akçiçek'e dünyanın en iyi takımlarından biri talip oldu

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun üzerine titrediği ve formayı teslim ettiği 19 yaşındaki stoper, kısa sürede büyük bir çıkış yakalayarak Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Yusuf'a dünyanın en iyi takımlarından biri de talip oldu.

SON TALİBİ BAYERN MÜNİH

Son olarak A Milli Takım'dan davet alan Yusuf Akçiçek'e talip olan son takım Alman devi Bayern Münih oldu. Münih'in gözlemci koordinatörü Gürkan Karahan ve ekibi, genç oyuncuyu izlemek için geçtiğimiz Pazar akşamı Ülker Stadı'ndaydı. Ancak, Antalyaspor maçında olduğu gibi Samsunspor karşısında da Jose Mourinho, Yusuf'a forma şansı vermedi. Buna rağmen Almanların genç oyuncuyu takip etmeye devam edeceği öğrenildi.

DEV TAKIMLAR DA PEŞİNDE

Öte yandan genç savunmacının talibi her geçen gün artıyor. Fransız ekibi PSG'nin baş gözlemcisi Pierre Reynaud, Yusuf'u defalarca izletirken, Lille ve Marsilya da genç oyuncuya ilgi gösteriyor. İngiltere'den Manchester United ve Tottenham da19 yaşındaki stoperi mercek altına alan kulüpler arasında yer alıyor. Yaz transfer döneminde birçok takımın Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

REKOR BONSERVİS BEKLENİYOR

Yusuf Akçiçek'i gelecek sezon da takımda tutmak isteyen Fenerbahçe, genç futbolcuyu Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkarıp oyuncudan daha fazla bonservis geliri elde etmenin planlarını yapıyor. Öte yandan sarı-lacivertliler, Yusuf'un bonservisini de belirledi. Yönetimin 19 yaşındaki stoperden en az 40 milyon euro bonservis geliri beklediği öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcu, transferinin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek. Öte yandan Yusuf Akçiçek, bu rakam ile en çok bonservis ödenen Türk futbolcu rekorunu da Arda Turan'ın (34 milyon euro) elinden alacak.

ACUN'DAN YUSUF SÖZLERİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz günlerde genç stoperle ilgili açıklama yapmış ve "Yusuf Akçiçek için sözlü konuştuk. İngiltere Premier Lig'den bir takımın sportif direktöründen mesaj geldi Anderlecht maçından sonra, 'Şu an 20 milyon oldu' diye. Bizim satmayı düşündüğümüz bir oyuncu değil" ifadelerini kullanmıştı.

YUSUF'UN SEZON PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı ve 850 dakika sahada kaldı. Yusuf, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.