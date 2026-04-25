YURTLİG Basketbol İç Anadolu Bölge Müsabakaları tamamlandı

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen YURTLİG Basketbol İç Anadolu Bölge Müsabakaları sona erdi.

9 ilin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, hafta boyunca büyük heyecana sahne oldu. Adana, Ankara, Antalya, Konya, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Nevşehir ve Karaman'dan müsabakaya katılan takımlar, sahada sergiledikleri mücadeleyle izleyenlerden alkış alırken, organizasyon süresince düzenlenen sosyal ve eğlenceli etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi. Basketbol heyecanının bir hafta boyunca sürdüğü müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar belli oldu. Turnuvayı Nevşehir birinci olarak tamamlarken, Konya ikinci, Antalya üçüncü ve Ankara dördüncü oldu.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik edilerek, gençlerin spor aracılığıyla bir araya gelmesinin önemine dikkat çekildi. - NİĞDE

