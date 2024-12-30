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Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen eski futbolcu ve spor yorumcusu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı çıkarılmadan önce Gürcistan'a kaçan Karadeniz hakkında Türkiye'nin INTERPOL'e yönelik talepleri sonucunda kırmızı bülten çıkarıldı.

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen ancak yurt dışına kaçan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye'de artış gösteren yasa dışı bahis sitelerine yönelik başlatılan operasyonda aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin de yer aldığı çok sayıda kişi gözaltına alınırken, eski futbolcu ve spor yorumcusu Batuhan Karadeniz ise kayıtlara firari olarak geçmişti.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Gözaltı kararı çıkarılmadan kısa bir süre önce Gürcistan'a kaçtığı öğrenilen 33 yaşındaki Karadeniz hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gözaltı kararının ardından kendisine yöneltilen suçlamalara internette açtığı yayınla yanıt veren Karadeniz, "Benim bulunduğum yerde bu iş legal, ben Türk parasıyla oynamıyorum. Dönünce bakacağız, boynumuz kıldan ince" demişti.

Halk TV'nin haberine göre, Türkiye'nin INTERPOL'e yönelik talepleri sonucunda Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Karadeniz, yasa dışı bahis için teşvikte bulunmadığını belirterek, "Ben kimseyi yasa dışı bahis için teşvik etmiyorum. Nasıl oynanır nasıl üye olunur diye bir ifade kullanmıyorum. Zaten bu oyunu oynayanlar izler" demişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Yeter ki yerli ve milli kumar baronu olan Tüpçü'nün kazancına ve menfaatlerine halel gelmesin.. Herkes onun verdiği komik bahis oranlarına ve zamlı fiyatlarına boyun eğmek zorunda kalsın.. Nasıl olsa tüm medya elinde. Öyle bir algı yarattılar ki, gören de bu insanları terör örgütü lideri falan zanneder. Kırmızı bültenler falan. Fıkra gibi yemin ederim.

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Haber YorumlarıBükücü:

Tüm suçlular er yada geç cezalandırılsın!

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Haber YorumlarıAtilla Han:

Ne oldu?Komisyon vermedi diye mi?

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Haber YorumlarıErkut Celep:

Bu sahtekari bile sırf fenere giydiriyor diye ilah etmişlerdi bunda hersey çıkar

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