Yüreklerimiz ağza geldi! Arda Güler, Galler maçının son anlarında sakatlandı
A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Arda Güler, Galler maçının son dakikalarında sakatlık geçirdi. Genç futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında sahayı terk etmek zorunda kaldı. Arda'nın yerine oyuna İrfan Can Kahveci dahil oldu. Arda'nın sakatlık durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler deplasmanına konuk oldu. Milliler, Cardiff City Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibiyle golsüz berabere kaldı.
ARDA SAKATLANDI, YÜREKLER AĞZA GELDİ
Bu müsabakanın son dakikalarında ay-yıldızlılara, Real Madrid forması giyen genç yıldız Arda Güler'den kötü haber geldi. 19 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve 90. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Arda'nın sakatlık durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.