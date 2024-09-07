Yüreklerimiz ağza geldi! Arda Güler, Galler maçının son anlarında sakatlandı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler deplasmanına konuk oldu. Milliler, Cardiff City Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibiyle golsüz berabere kaldı.

ARDA SAKATLANDI, YÜREKLER AĞZA GELDİ

Bu müsabakanın son dakikalarında ay-yıldızlılara, Real Madrid forması giyen genç yıldız Arda Güler'den kötü haber geldi. 19 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve 90. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Arda'nın sakatlık durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.