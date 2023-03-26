Korku dolu anlar! G.Saray'ın dünya yıldızı Icardi'yi ağız üstü yere düşürdüler
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Mili arada Azerbaycan ekibi Karabağ ile kozlarını paylaşacak Galatasaray takımı, yoğun ilgiyle karşılaştı. Taraftarlardan yoğun ilgi gören süper yıldız Mauro Icardi, ağız üstü yere kapaklandı. Ön sıralardakiler, "Adam sakatlanacak, dikkat edin" şeklinde uyarı yaptı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, Azerbaycan ekibi Karabağ ile geliri depremzedelere bağışlanmak üzere bir maç ayarladı.
YOĞUN İLGİ
Bakü'ye giden Galatasaray kafilesi, yoğun ilgi gördü. Yıldız futbolcular adeta izdihamın ortasında kaldı. En büyük tehlikeyi Mauro Icardi atlattı.
ICARDI YERE KAPAKLANDI
Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, taraftarların arasında kaldı. İtiş kakışlar sebebiyle yere kapaklanan yıldız futbolcu, büyük tehlike atlattı. Ön sıralarda yer alan taraftarlar, "Adam sakatlanacak, dikkat edin" şeklinde uyarı yaptı.