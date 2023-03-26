Korku dolu anlar! G.Saray'ın dünya yıldızı Icardi'yi ağız üstü yere düşürdüler

Mili arada Azerbaycan ekibi Karabağ ile kozlarını paylaşacak Galatasaray takımı, yoğun ilgiyle karşılaştı. Taraftarlardan yoğun ilgi gören süper yıldız Mauro Icardi, ağız üstü yere kapaklandı. Ön sıralardakiler, "Adam sakatlanacak, dikkat edin" şeklinde uyarı yaptı.