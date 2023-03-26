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Korku dolu anlar! G.Saray'ın dünya yıldızı Icardi'yi ağız üstü yere düşürdüler

Spor Haberleri

Mili arada Azerbaycan ekibi Karabağ ile kozlarını paylaşacak Galatasaray takımı, yoğun ilgiyle karşılaştı. Taraftarlardan yoğun ilgi gören süper yıldız Mauro Icardi, ağız üstü yere kapaklandı. Ön sıralardakiler, "Adam sakatlanacak, dikkat edin" şeklinde uyarı yaptı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, Azerbaycan ekibi Karabağ ile geliri depremzedelere bağışlanmak üzere bir maç ayarladı.

YOĞUN İLGİ

Bakü'ye giden Galatasaray kafilesi, yoğun ilgi gördü. Yıldız futbolcular adeta izdihamın ortasında kaldı. En büyük tehlikeyi Mauro Icardi atlattı.

Yürekler ağza geldi! Icardi'yi ağız üstü yere düşürdüler

ICARDI YERE KAPAKLANDI

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, taraftarların arasında kaldı. İtiş kakışlar sebebiyle yere kapaklanan yıldız futbolcu, büyük tehlike atlattı. Ön sıralarda yer alan taraftarlar, "Adam sakatlanacak, dikkat edin" şeklinde uyarı yaptı.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Azerbaycan Spor Haberler

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