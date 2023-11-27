Yunusemre Belediyespor, 1922 Salihli'yi mağlup etti

Yunusemre Belediyespor Hentbol Takımı, 2. Lig 4. Hafta müsabakasında konuk ettiği 1922 Salihli'yi 39-35 mağlup etti.

Hentbol Erkekler 2. Lig B Grubu Manisa derbisinde Yunusemre Belediyespor, 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü'nü 39-35 mağlup etti. Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan maça istediği gibi başlayamayan Mavi-Beyazlılar, ilk devreyi 18-13 geride tamamladı. Oldukça mücadeleci geçen ikinci yarıda maçı bırakmayan Yunusemre, son 5 dakikalık bölümde üst üste bulduğu gollerle maçı 39-35 kazandı. Yunusemre'de Süleyman Angi ve Oğuz Atıcı 10'ar, İsmail Türköz 6, Osman Güngör 5, Okan Yalçınkaya 3, Emir Koçyiğit ve Mehmet Küçük 2'şer, Serkan Bağşık 1 golle skora katkı sağladı. Mavi-Beyazlılar bu sonucun ardından dördüncü maçında üçüncü galibiyetini almış oldu. Öte yandan zorlu müsabakayı Kulüp Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Genel Koordinatör Güliz Onater ve çok sayıda hentbolsever izledi. Başkan Arif Alkan, maç sonunda tüm ekibi tebrik etti. - MANİSA