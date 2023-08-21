Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı Sporcusu İsmail Erkoç Gümüş Madalya Kazandı

Bu yıl yeni kurulan Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı'nın başarılı sporcusu İsmail Erkoç, yoğun katılımın olduğu 8.Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde gümüş madalya kazanarak madalyalarına yenisini ekledi.

Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı sporcusu İsmail Erkoç, Yunusemre Belediyesi'nin 19 - 20 Ağustos'ta ev sahipliğini yaptığı CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Teşvik 2 boyunda gümüş madalya kazandı. Bu yıl sırasıyla Akhisar 564. Akhisar Çağlak Güreşleri'nde altın, Denizli'nin Kale ilçesinde yapılan 27. Kaledavaz Güreşleri'nde gümüş madalya kazanan İsmail Erkoç, kürsü istikrarını 8. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde de sürdürüp gümüş madalya elde etti. İsmail Erkoç yaptığı açıklamada, gelecekte başpehlivan olmayı hedeflediğini belirterek, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Öte yandan Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı'ndan Talha Özkutlu, Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Teşvik 1'de çeyrek finalde, Ali Efe Yiğit Minik 1'de, Ahmet Yiğit Atar da Minik 2'de son 16 turunda elenerek madalyanın kapısından döndü. - MANİSA