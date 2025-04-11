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Yunus Akgün'ün rekor kırmasına ramak kaldı

Yunus Akgün'ün rekor kırmasına ramak kaldı
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Galatasaray'da sezonun futbolcuları arasında yer alan Yunus Akgün, 1 gol atıp 1 asist yaparak 2-0'lık Samsunspor galibiyetinin mimarı oldu. 24 yaşındaki milli futbolcu, kalan maçlarda 2 gole daha katkı sağlaması durumunda kariyerinin en skorer sezonu yaşayacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız dönen sarı-kırmızılılarda maça damga vuran futbolcu Yunus Akgün oldu.

1 GOL, 1 ASİSTLE OYNADI

14. dakikada attığı golle perdeyi açan 24 yaşındaki futbolcu, 47. dakikada Victor Osimhen'in farkı 2'ye çıkartan golünde de asisti yapan isim oldu.

KARİYER REKORUNU KIRMAYA HAZIRLANIYOR

Yunus Akgün, bu performansıyla birlikte bu sezon toplamda 12 gol atıp 8 asist yaparak 20 gole katkı sağladı. Yunus, kalan maçlarda 2 gol katkısı daha yapması halinde kariyer rekorunu kıracak.

ADANA DEMİRSPOR'DA 21 GOLE KATKI

Milli futbolcu, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da 21 gol katkısı vermişti. (9 gol, 12 asist)

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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