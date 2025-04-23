Yunus Akgün: Hedefim 15 Gol 10 Asist

TÜRKİYE Kupası'nda finale yükselen Galatasaraylı Yunus Akgün, "Fiziksel olarak daha yükseğe çıkmaya çalışıyorum. İnşallah böyle devam ederim tabii ki önemli olan burada takımımız kazanması" dedi.

Galatasaray, Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda Konyaspor'u 5-1 mağlup edip, finale yükseldi. Maç sonu açıklama yapan sarı kırmızılı oyuncu Yunus Akgün, şunları söyledi:

"Tabii ki kulübün alt yapısından yetiştiğim için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum finalle kaldık. Hedefimiz iki kupa, iki kupayı da kazanmak istiyoruz. Performansımız da büyük bir yükselme var. Bu da bize keyif ve moral veriyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Her maç final bizim için böyle devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

'15 GOL 10 ASİSTLİK HEDEFİMİ TAMAMLAMAK İSTİYORUM'

10 gol 10 asist hedefinin olduğunu ifade eden Yunus Akgün, "Hedefim Adana Demirspor'daki performansımın her zaman üstüne çıkmak. Bu senede bu hedefim vardı. 15 gol 10 asist hedeflemiştim kendime inşallah bunu tamamlarım, geçerim de hatta öyle umut ediyorum. Takımıma katkı sağlamak önemli olan inşallah böyle devam ederim. Şu anda çok daha iyi durumdayız. İlk başlarda daha çok hissediyorum ağrımı ama şu anda daha iyiye gidiyor. Toparlıyorum ve fiziksel olarak da daha yükseğe çıkmaya çalışıyorum. İnşallah böyle devam ederim tabii ki önemli olan burada takımımız kazanması" diye konuştu.