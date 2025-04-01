Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu

Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da, Yunus Akgün'ün karşılaşmanın ardından söylediği sözler konuşulmaya devam ediyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yunus, derbi sonrası yayıncı kuruluşa verdiği röportajda "Türkiye'nin en büyük kulübünü yendiler. İlk defa yenildik. 25 puan fark oldu galiba. Türkiye'nin en büyük kulübünü yendikleri için bu kadar sevinmeleri normal." açıklamalarını yapmıştı. Sarı kırmızılı futbolcunun bu sözleri başta Beşiktaş camiası olmak üzere futbolseverlerin tepkisini çekmişti.

"KADIKÖY'E KAZANMAYA GİDİYORUZ"

Yunus Akgün, yaptığı açıklamayla ilgili gelen tepkilere yanıt verdi. BTV Youtube kanalından Bışar Özbey'e konuşan Akgün, "Bizi kimse saha dışına çekemeyecek, sahada herkese cevabını vereceğiz, Kadıköy'e kazanmaya gidiyoruz" dedi.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka saat 20.45'te başlayacak.