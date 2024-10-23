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Yunus Akgün'den PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün 4-3'lük Elfsborg galibiyetini değerlendirdi. PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili de konuşan Yunus, "Hiçbir kimseye küfür, hakaret etmem söz konusu değil. Hiçbir yere hakaret etmeden kendi marşımız ile paylaşım. Farklı yerlere çekilmesi üzücü" dedi.

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, 4-3 kazandıkları Elfsborg maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi ve PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

"KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"

Yunus, yaptığı açıklamada "Üzücü bir haber aldık, şehitlerimiz var, üzücü bir durum. 4-3 kazandık, kazanmak önemliydi. Mutluyuz, 7 puan yaptık Avrupa'da, inşallah böyle devam ederiz" dedi.

"KÜFÜR ETMEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili de konuşan milli futbolcu, "Tabii ki üzücü. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, paylaşımlarımı sosyal medya ekibim yapıyor. Hiçbir kimseye küfür, hakaret etmem söz konusu değil. Hiçbir yere hakaret etmeden kendi marşımız ile paylaşım. Farklı yerlere çekilmesi üzücü." ifadelerini kullandı.

"LİGDE VE AVRUPA'DA KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUZ"

24 yaşındaki oyuncu ayrıca, "Hedeflerimizi hep söylüyoruz. Ligde ve Avrupa'da kupaları kazanmak istiyoruz. Emin adımlarla gidiyoruz. Çok güzel bir aile ortamımız var. Herkes keyif alıyor. Çok iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra Yunus Akgün, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı gol sevincini takipçileriyle paylaşan yıldız futbolcunun gönderisinde, arka planda çalan müziğin Beşiktaş'a yönelik hareket içerikli sözler barındırdığı iddia edilmişti. Ayrıca siyah-beyazlı takımın PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim Salı günü Yunus'u TFF'ye şikayet edeceği de ileri sürülmüştü. Daha sonra yapılan açıklamada 24 yaşındaki futbolcunun paylaşımındaki hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklanmıştı.

Yunus Akgün'den PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Yunus Akgün Galatasaray Antalyaspor Beşiktaş Futbol Spor

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