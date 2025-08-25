Yunus Akgün'den Dursun Özbek'e: Galatasaray'a yanlış yapmam

Yunus Akgün'den Dursun Özbek'e: Galatasaray'a yanlış yapmam
Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yunus Akgün ve bazı oyuncularla görüşme yaptı. Yunus Akgün, önümüzdeki sezonlarda transfer olursa sadece Avrupa'ya gideceğini, Türkiye'den bir takıma transfer olma düşüncesinin olmadığını Başkan Dursun Özbek'e bildirdi. Milli oyuncu yaptığı konuşmada, ''Buranın evladıyım. Galatasaray'a yanlış yapmam.'' dedi.

Galatasaraylı eski futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olması beklenirken, Sarı-kırmızılı yönetim takımdaki mevcut oyuncular için harekete geçti.

TÜRK OYUNCULARLA GÖRÜŞME YAPILDI

Başkan Dursun Özbek önderliğindeki yönetim, Türk oyuncular Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile gelecek kariyer planlamalarına dair bir görüşme yaptı.

''BEN GALATASARAY'A YANLIŞ YAPMAM''

Galatasaray ile olan sözleşmesini geçtiğimiz haftalarda 2028-2029 sezonuna kadar uzatan Yunus Akgün'ün Dursun Özbek ile neler konuştuğu ortaya çıktı. Milli oyuncunun, Türkiye'de sadece Galatasaray forması giyeceğini başkana söylediği öğrenildi. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Dursun Özbek ile olan konuşmasında,''Buranın evladıyım. Galatasaray'a yanlış yapmam. Transfer olursam sadece Avrupa'ya gideceğim.'' ifadelerini kullandı.

