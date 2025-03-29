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Yunus Akgün'den Beşiktaş'a canlı yayında olay sözler

Yunus Akgün'den Beşiktaş'a canlı yayında olay sözler
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Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası röportajında siyah-beyazlıların sevinç gösterisine tepki gösterdi. Akgün, "Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. Ondan bu kadar çok seviniyorlar herhalde... 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın, Beşiktaş mağlubiyetiyle Trendyol Süper Lig'de deplasmandaki 25 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Siyah-beyazlıların maç sonunda gösterdiği sevince tepki gösteren Yunus Akgün, maç sonu röportajında flaş ifadeler kullandı.

"MAYIS'TA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Maçla ilgili konuşan Yunus Akgün "Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

"25 PUAN FARK OLDU YANILMIYORSAM"

Beşiktaşlı futbolculara ve sevinç gösterilerine tepki gösteren Akgün, "Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. Ondan bu kadar çok seviniyorlar herhalde... 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız." ifadelerini kullandı. Yunus'un bu ifadelerinin ardından Beşiktaş taraftarı büyük tepki gösterdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSer_hat:

Kes sesini de top oyna.

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Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

10 yaşında çocuk gibi ağlama söze gelince profesyonel insanlarsınız çık sahaya oyununu oyna boş yapma

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Haber YorumlarıAaa:

Beşiktaş her sene böyle tek dertleri Galatasaray ı yenmek şaşırmamak lazım fenere kadıköyde zorluk çıkarmadan yenilirler yazın kenara

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Haber YorumlarıHalit:

Kanınıza islemis aglamak, ağlamadan duramıyonuz.

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Haber Yorumlarıaysun:

Çok kızmış,sen profosyonel futbolcusun. Sana ne Beşiktaştan , sen kendi işine bak.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bunlar normal şeyler küfür yok hakaret yok

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Haber YorumlarıPc Copat:

Sahada oyna bu lafları kahvehanedeki taraftarda söyleyebiliyor

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Siz topmu oynadınız okan buruk denen zat seni sol taraf oynatıyor senin mevkin sağ taraf değilmi...

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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

üzülme çocuk beştaş sevinsin biraz nasıl olsa mayıslar bizimdir

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Haber Yorumlarıarhanarhan79:

Hakemlerle dus ile himmet ile buraya kadar.Hakemler k… kollmasaydı 25 puan farkı rüyanda görürdük siboppp

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