Yunus Akgün'den Beşiktaş'a canlı yayında olay sözler

Süper Lig devi Galatasaray'ın, Beşiktaş mağlubiyetiyle Trendyol Süper Lig'de deplasmandaki 25 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Siyah-beyazlıların maç sonunda gösterdiği sevince tepki gösteren Yunus Akgün, maç sonu röportajında flaş ifadeler kullandı.

"MAYIS'TA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Maçla ilgili konuşan Yunus Akgün "Aslında çok konuşulacak bir şey yok. Çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz ama morallerini bozmasınlar. Kalan her maçı kazanacağız ve mayısta şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

"25 PUAN FARK OLDU YANILMIYORSAM"

Beşiktaşlı futbolculara ve sevinç gösterilerine tepki gösteren Akgün, "Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımını yendiler. Ondan bu kadar çok seviniyorlar herhalde... 25 puan fark oldu yanılmıyorsam. Taraftarımız hiç merak etmesin. Bugün onları üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız." ifadelerini kullandı. Yunus'un bu ifadelerinin ardından Beşiktaş taraftarı büyük tepki gösterdi.