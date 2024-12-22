Yunus Akgün, Arda Güler'in yanına gidiyor

Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla bu sezon harikalar yaratan ve Avrupa kulüplerini peşine takan Yunus Akgün, İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia'nın transfer listesine girdi.

GÖZLEMCİ GÖNDERDİLER, TRİBÜNDEN TAKİP EDİLECEK

Sözcü'de yer alan habere göre; İspanya La Liga takımlarından Valencia, milli yıldız Yunus Akgün ile ilgileniyor İlk adımı atmaya hazırlanan İspanyol ekibi, sarı kırmızılı takımın Kayserispor ile oynayacağı maça gözlemci gönderdi. Valencia'nın temsilcileri, Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı maçı tribünden takip edecek.

LA LİGA'DAKİ 4. MİLLİ FUTBOLCU OLABİLİR

24 yaşındaki futbolcu, söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda Arda Güler ( Real Madrid), Cenk Özkacar (Real Valladolid), Bertuğ Yıldırım (Getafe)'ın ardından bu sezon La Liga'da forma giyen 4. milli futbolcu olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'a dönen ve Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin ardından sarı kırmızılı takımda daha fazla forma şansı bulan Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atarken, Süper Lig'de ise 15 müsabakada 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Yunus'un sarı-kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.