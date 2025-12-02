Yuntdağspor, Yılmaz İşler ile Yeni Bir Sayfa Açıyor

Malatya'da birçok kulüpte görev yapan ve Manisa'da Çınaroba'yı iki sezon üst üste şampiyonluğa taşıyarak Süper Amatör Lig'e yükseltme başarısı gösteren tecrübeli teknik adam Yılmaz İşler, Manisa 1. Amatör Küme Merkez A Grubu ekiplerinden Yuntdağspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Sezon başında Barbaros Gençlikspor ismiyle yer aldığı ligde yoluna Yuntdağspor adıyla devam eden kulüp, ilk yarının sona ermesiyle teknik direktör Hakkı Savran ile yollarını ayırdı. İlk yarıda çıktığı 9 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Yuntdağspor, topladığı 5 puanla 10 takımlı grupta devre arasına 8. sırada girmişti.

Manisa 1. Amatör Küme Ferdi Zeyrek Sezonu'nda ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Yuntdağspor, tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz İşler ile anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Sabri Özünal, Sportif Direktör Erkan Arslan ve Transfer Komitesi Başkanı Rasim Menteş'in katılımıyla gerçekleşen imza töreninde konuşan İşler, takımın yükselişi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. - MANİSA