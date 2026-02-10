Haberler

Yunanistan'da skandal pankart! Hem Türk polisine hem de Beşiktaş'a hadsiz saldırı

Basketbolda Avrupa'nın 2 numaralı kupası EuroCup'taki temsilcimiz Beşiktaş'ın Panionios ile deplasmanda karşı karşıya geldiği mücadelede, spor tarihine kara bir leke olarak geçecek skandal bir provokasyon yaşandı. Yunan taraftarlar tribünlerde hem siyah-beyazlı kulübü hem de Türk polisini hedef alan hadsiz bir pankart açtı.

EuroCup B Grubu'nun 18'inci ve son haftasında temsilcimiz Beşiktaş GAIN, deplamsanda Yunanistan ekibi Panionios ile karşı karşıya geldi. Ancak Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanan mücadele, daha maçın ilk dakikalarından itibaren sporun ruhuna gölge düşüren bir provokasyonla gündeme oturdu.

TÜRK POLİSİNE VE BEŞİKTAŞ'A HADSİZ SALDIRI

Karşılaşmaya kritik bir galibiyet hedefiyle çıkan siyah-beyazlı ekip, oyun başlamadan önce tribünlerden yükselen organize bir eylemin hedefi oldu. Yunan taraftarların açtığı pankart, spor karşılaşmasının önüne geçerek büyük bir provokasyona dönüştü.

Tribünlerde sergilenen pankartta Beşiktaş Kulübü'ne yönelik hakaret içerikli ifadelerin yanı sıra Türk polisini de hedef alan provokatif söylemler yer aldı. "P** takım, faş*** taraftarlar, Beşiktaş-polis ens****" şeklindeki ifadeler kameralara yansıdı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Yaşanan olayın ardından sosyal medya platformlarında binlerce kullanıcı duruma sert tepki gösterdi. Sporun dostluk ve fair-play anlayışına zarar veren bu davranışın cezasız kalmaması gerektiği yönünde çağrılar yapılırken, Beşiktaş taraftarları başta olmak üzere çok sayıda kişi organizasyon yetkililerini göreve davet etti.

GÖZLER EUROLEAGUE YÖNETİMİNDE

Skandal görüntülerin yayılmasının ardından EuroCup'ı düzenleyen EuroLeague yönetiminin nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu oldu. Spor kamuoyu, tribünlerde yaşanan bu provokasyona karşı net ve caydırıcı bir karar alınmasını bekliyor.

