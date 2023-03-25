Yunanistan, Cebelitarık'ı rahat devirdi! Süper Lig'in yıldızları maça damga vurdu
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EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi. Yunanistan'a farkı getiren golleri Trabzonspor'un yıldızları Siopis ve Bakasetas kaydederken, Dimitrios Pelkas ise bir asist yaptı.
Yunanistan ile Cebelitarık, EURO 2024 Elemeleri B Grubu ilk maçında Do Algavre Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.
GOLLER TANIDIK İSİMLERDEN
Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri11. dakikada Giorgos Masouras, 45. dakikada Manolis Siopis ve 58. dakikada Anastasios Bakasetas kaydetti. Son golün asistini ise Dimitrios Pelkas yaptı.
SIOPIS, 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Trabzonspor'un yıldızlarından Bakasetas, 71. dakikada oyundan alınırken Siopis ise 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Pelkas ise 63 dakika mücadelede ter döktü.
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