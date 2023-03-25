Yunanistan, Cebelitarık'ı rahat devirdi! Süper Lig'in yıldızları maça damga vurdu

EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi. Yunanistan'a farkı getiren golleri Trabzonspor'un yıldızları Siopis ve Bakasetas kaydederken, Dimitrios Pelkas ise bir asist yaptı.