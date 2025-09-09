Haberler

Yunanistan'a sahasında soğuk duş! İşte Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları

Yunanistan'a sahasında soğuk duş! İşte Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları
Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftası 7 maçla devam etti. Yunanistan, sahasında Danimarka'ya 3-0 yenildi. maçı İşte gecenin diğer sonuçları...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 maç oynandı. Danimarka, C Grubu'nun 2. haftasında Yunanistan deplasmanında 3-0 kazandı.

Alınan sonuçlar şöyle;

B Grubu

  • İsviçre-Slovenya: 3-0
  • Kosova-İsveç: 2-0

C Grubu;

  • Belarus-İskoçya: 0-2
  • Yunanistan-Danimarka: 0-3

I Grubu;

  • İsrail-İtalya: 4-5

L Grubu;

  • Cebelitarık-Faroe Adaları: 0-1
  • Hırvatistan-Karadağ: 4-0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
