Yunanistan'a sahasında soğuk duş! İşte Dünya Kupası'nda gecenin sonuçları
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftası 7 maçla devam etti. Yunanistan, sahasında Danimarka'ya 3-0 yenildi. maçı İşte gecenin diğer sonuçları...
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 maç oynandı. Danimarka, C Grubu'nun 2. haftasında Yunanistan deplasmanında 3-0 kazandı.
Alınan sonuçlar şöyle;
B Grubu
- İsviçre-Slovenya: 3-0
- Kosova-İsveç: 2-0
C Grubu;
- Belarus-İskoçya: 0-2
- Yunanistan-Danimarka: 0-3
I Grubu;
- İsrail-İtalya: 4-5
L Grubu;
- Cebelitarık-Faroe Adaları: 0-1
- Hırvatistan-Karadağ: 4-0