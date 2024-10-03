Üye Girişi
Haberler

Yunan sunucudan Yusuf Yazıcı'ya Atatürk tehdidi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunan takımı Olympiakos'a transfer olan Yusuf Yazıcı, Yunanlılar tarafından Atatürk paylaşımı yapmaması konusunda tehdit edildi. Yazıcı'ya, Yunan ekibi ve fanatik bir sunucu tarafından Atatürk'ü övmemesi konusunda uyarılar yapıldı.

Ara transfer dönemine kadar kulüpsüz kalması beklenen Yusuf Yazıcı sürpriz bir kararla Yunanistan takımı Olympiakos'a imza attı.

Kırmızı-beyazlılarda ilk maçına çıkmak için gün saymaya başlayan Yusuf Yazıcı şimdiden Yunanistan'da olay oldu. Yusuf Yazıcı'ya fanatik bir sunuzu tarafından uyarı geldi.

Fanatik sunucu, Takis Tsoukalas bir Youtube kanalında yaptığı konuşmada Yusuf Yazıcı için "Gelecek, futbolunu oynayacak, parasını alacak ve tubeki (Yunan halk dansı) yapacak. Eğer Kemal'den (Atatürk) başlarsa, başka ne olur bilmiyorum" dedi.

Yunan sunucudan Yusuf Yazıcı'ya Atatürk tehdidi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Yusuf Yazıcı Olympiacos Yunanistan Diplomasi Türkiye Dünya Spor

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti

Uydu görüntüleri doğruladı! İsrail'i resmen can evinden vurmuşlar

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü

Biri mazlumun, diğeri zalimin yanında durdu
500

Yorumlar (3)

Onur null:

ATAM zamanında nasıl geçirmişse nesiller boyu unutmuyolar

154
2
yanıtYanıtla
Mikail K:

Senin yerinde olsam o takım için oynamam parası batsın

37
4
yanıtYanıtla
Ert:

troller bu haberi sevdi)))

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg sedan T10F fiyat ne kadar olacak? TRT 1 yayın akışı 3 Ekim Perşembe! TRT 1 bugün hangi maçlar var? TRT Spor yayın akışı! 3 Ekim Perşembe TRT Spor'da hangi maçlar var? Çerkezköy yangın ne oldu, söndürüldü mü? SON DAKİKA! Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ne oldu? Müdür Yardımcısı kim? Adana'da maymun çocuğa saldırdı! Adana'da ne oldu? Maymun çocuğa nerede saldırdı? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda 36. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Serenay Sarıkaya'nın evi! Serenay Sarıkaya'nın evi nasıl? Karadut dizisi bu akşam var mı? 3 Ekim Karadut yeni bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Siyah Kalp bu akşam var mı? 3 Ekim Siyah Kalp 4. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
title