Yunan sunucudan Yusuf Yazıcı'ya Atatürk tehdidi

Ara transfer dönemine kadar kulüpsüz kalması beklenen Yusuf Yazıcı sürpriz bir kararla Yunanistan takımı Olympiakos'a imza attı.

Kırmızı-beyazlılarda ilk maçına çıkmak için gün saymaya başlayan Yusuf Yazıcı şimdiden Yunanistan'da olay oldu. Yusuf Yazıcı'ya fanatik bir sunuzu tarafından uyarı geldi.

Fanatik sunucu, Takis Tsoukalas bir Youtube kanalında yaptığı konuşmada Yusuf Yazıcı için "Gelecek, futbolunu oynayacak, parasını alacak ve tubeki (Yunan halk dansı) yapacak. Eğer Kemal'den (Atatürk) başlarsa, başka ne olur bilmiyorum" dedi.