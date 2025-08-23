Yunan medyası, Samsunspor taraftarını övgü dolu sözlerle manşetlerine taşıdı

Yunan medyası, Samsunspor taraftarını övgü dolu sözlerle manşetlerine taşıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yunan medyası, Samsunspor taraftarını övgü dolu sözlerle manşetlerine taşıdı
Haber Videosu

Yunan basını, Samsunspor taraftarlarının Panathinaikos maçında kendilerine ayrılan bölümü temiz bırakmasını övgü dolu sözlerle manşetlerine taşıdı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Panathinaikos'a konuk olan Samsunspor'un taraftarları, Atina'da yalnızca coşkulu tezahüratlarıyla değil, tribünlerdeki örnek davranışlarıyla da gündem oldu.

YUNAN BASINI ÖVGÜ DOLU SÖZLERLE BAHSETTİ

Yunan basını, kırmızı-beyazlı taraftarların maç sonrası tribünleri tertemiz bırakmasını övgü dolu sözlerle manşetlere taşıdı. Atina'daki OAKA Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Samsunsporlu taraftarlar, bulundukları tribünde çöplerini toplayarak alanı temizledi. Yunan basınında yer alan haberlerde, bu davranışın 'herkesin yapması gereken ama çoğu zaman görülmeyen bir hareket' olarak yorumladı.

Yunan medyası, Samsunspor taraftarını övgü dolu sözlerle manşetlerine taşıdı

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Samsunspor taraftarlarının maç bitiminde tribünleri tek tek temizledikleri görüldü. Yunan basını bu hareketi 'örnek bir davranış' olarak nitelendirirken, taraftarların hem tezahüratlarıyla hem de çevreye duyarlı tutumlarıyla takdir topladığına dikkat çekti. Panathinaikos ve Samsunspor taraftarının karşılıklı misafirperverliğine vurgu yapan Yunan medyası, Samsunspor taraftarlarının sergilediği centilmenliğin Türk-Yunan dostluğuna katkı sağlayabileceğini yazdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
Hakem Kurulu'nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı

Milyonların merakla beklediği toplantıdan sonuç çıkmadı
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı! Bakan Tunç'tan açıklama var

Bu iki suçu işleyenler yandı, cezası artırılıyor
AK Partili Çelebi, komando beresiyle ikna turunda: Kazanan Türkiye olacak

Komando beresiyle ikna turu: Kazanan Türkiye olacak
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı üstlendi

Rezan gitti, Ersan geldi! Sedat Peker detayı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.