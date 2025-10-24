Yüksel Yıldırım maç sonunda o kişilere seslendi: Kapak olsun

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 3-0 yendi.

SAMSUNSPOR 2'DE 2 YAPTI

Kırmızı-beyazlılar, bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı ve 6 puana ulaştı. Temsilcimiz bir sonraki rakibi Malta Ligi takımlarından Hamrun olacak.

YÜKSEL YILDIRIM'DAN AÇIKLAMALAR

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un Avrupa'da başarılı olamayacağını ifade eden kişilere seslenerek sert çıktı. Yıldırım, yaptığı açıklamada ''Kimse bize inanmıyordu. Kimileri 'Samsunspor'un ne işi var Avrupa'da? Elenecek, şu olacak, bu olacak' dedi. Böyle düşünenlere kapak olsun. Biz burada bir efsane yaratıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Yıldırım, ''Dinamo Kiev gibi bir rakiple oynuyoruz. Bundan önce de Legia Varşova... Bunlar Avrupa'da isim yapmış takımlar. İki maçta hiç gol yemedik. Demek ki bazı şeyleri yönetim doğru yapıyor. Oyuncular da aile oldular. İnanılmaz bir hava var." yorumunu yaptı.