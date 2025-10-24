Haberler

Yüksel Yıldırım maç sonunda o kişilere seslendi: Kapak olsun

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yüksel Yıldırım maç sonunda o kişilere seslendi: Kapak olsun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Dinamo Kiev maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kendilerinin Avrupa'da başarılı olamayacaklarını düşünen kişilere seslenen Yıldırım, ''Kimse bize inanmıyordu. Kimileri 'Samsunspor'un ne işi var Avrupa'da? Elenecek, şu olacak, bu olacak' dedi. Böyle düşünenlere kapak olsun. Biz burada bir efsane yaratıyoruz." dedi.

  • Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Dinamo Kiev'i 3-0 yendi.
  • Samsunspor, Konferans Ligi'nde 2 maçta 2 galibiyet alarak 6 puana ulaştı.
  • Samsunspor'un bir sonraki rakibi Malta Ligi takımı Hamrun olacak.
  • Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takımın Avrupa'da başarılı olamayacağını söyleyenlere 'kapak olsun' dedi.
  • Samsunspor, Dinamo Kiev ve Legia Varşova maçlarında hiç gol yemedi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 3-0 yendi.

SAMSUNSPOR 2'DE 2 YAPTI

Kırmızı-beyazlılar, bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı ve 6 puana ulaştı. Temsilcimiz bir sonraki rakibi Malta Ligi takımlarından Hamrun olacak.

YÜKSEL YILDIRIM'DAN AÇIKLAMALAR

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un Avrupa'da başarılı olamayacağını ifade eden kişilere seslenerek sert çıktı. Yıldırım, yaptığı açıklamada ''Kimse bize inanmıyordu. Kimileri 'Samsunspor'un ne işi var Avrupa'da? Elenecek, şu olacak, bu olacak' dedi. Böyle düşünenlere kapak olsun. Biz burada bir efsane yaratıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Yıldırım, ''Dinamo Kiev gibi bir rakiple oynuyoruz. Bundan önce de Legia Varşova... Bunlar Avrupa'da isim yapmış takımlar. İki maçta hiç gol yemedik. Demek ki bazı şeyleri yönetim doğru yapıyor. Oyuncular da aile oldular. İnanılmaz bir hava var." yorumunu yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı

İşte Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan isim
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

fenerbahçeye sataşmadan konuşmuş hayret

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Arda Turan 90+4'te yıkıldı

Arda Turan'a 90+4'te büyük şok
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Batman'da hafif ticari araç, motosiklet ve elektrikli bisiklet çarpıştı: 6 yaralı

Zincirleme kazada çok sayıda yaralı var: Çocukların durumu ağır
Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı

Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı

Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.