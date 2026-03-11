Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray– Liverpool maçı öncesinde yaptığı açıklamalar futbol kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Ortaya çıkan görüntülerde Yıldırım'ın RAMS Park'a gelerek sarı-kırmızılı takım için yaptığı tahmin dikkat çekti.

"İNŞALLAH GALATASARAY 1-0 YENER"

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray–Liverpool karşılaşmasını tribünden takip etmek için stadyuma gelen Yüksel Yıldırım'ın görüntülerde, "1-0 Galatasaray yener, golü de Osimhen atar. İnşallah Galatasaray 1-0 yener. Ben davetliyim." dediği görüldü.

FENERBAHÇE MAÇINDA KÜFÜRLÜ GERİLİM YAŞANMIŞTI

Yıldırım, birkaç gün önce oynanan ve Samsunspor'un Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada Fenerbahçe tribünleriyle tartışma yaşamıştı. O anlarda Fenerbahçe taraftarına küfür ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

KISA SÜRE SONRA GELEN "GALATASARAY DUASI" TARTIŞMA YARATTI

Fenerbahçe tribünleriyle yaşanan gerginliğin ardından Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray–Liverpool maçına giderek "inşallah Galatasaray 1-0 yener" şeklinde konuşması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Birçok kullanıcı, birkaç gün önce Fenerbahçe taraftarıyla yaşanan olayların ardından yapılan bu açıklamayı eleştirirken konu futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.