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Samsunspor Başkanı Yıldırım: 'Geçmişi unutmadık, hedef en değerli 5 büyük kulüp'

Samsunspor Başkanı Yıldırım: 'Geçmişi unutmadık, hedef en değerli 5 büyük kulüp'
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Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, geçmişte yaşanan sıkıntıları unutmadıklarını belirterek, kırmızı-beyazlıları Türkiye'nin en değerli 5 büyük kulübünden biri yapmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldırım, çocukların mutluluğunun da önemli olduğunu vurgulayarak, inananlarla birlikte başaracaklarını ifade etti.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübün geçmişte yaşadığı sorunları unutmadıklarını belirterek, kırmızı-beyazlıları Türkiye'nin en değerli 5 büyük kulübünden biri haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişini inkar edenler, geleceğini asla inşa edemezler" ifadelerini kullandı. Samsunspor'a kendilerinden önce yapılanları unutmadıklarını belirten Yıldırım, "Biz bizden önce Samsunspor'a yapılanları asla unutmadık ve bunları bilerek geldik. Bu kulübü Şampiyonlar Ligi'nde almadık. Türkiye'nin en değerli 5. büyük kulübü yapmak için gecemizi gündüzümüzü birbirine katarak, vücudumuzu taşın altına koyarak ve içimizdeki İrlandalılara rağmen başarılı olmaya ant içtik" dedi.

Hedeflerine Samsunspor'a inananlarla birlikte ulaşacaklarını ifade eden Yıldırım, "Biz bunu bize inananlarla birlikte, yaz demeden kış demeden, inanarak çalışıp başaracağız. İnananların hikayesi mutlu biter" şeklinde konuştu.

Samsunspor'un başarısının yanı sıra kentteki çocukların mutluluğunun da kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Yıldırım, "Tek beklentimiz Samsun'daki çocukların yüzünün gülmesidir. Biz eski yönetimlerdeki gibi ağlatılan ve üzülen yeni nesil çocuklarımızı yetiştirmeyeceğiz. Onlar hep gülen, kazanan ve mutlu olan çocuklar olacaklar" diye konuştu.

Yıldırım, Samsunspor'un kentin en büyük markası olduğunu aktararak, "Hedefimiz Samsun şehrinin en büyük markası olan Samsunspor'umuzu birlikte hak ettiği yerlere getirmektir. Dünü asla unutmadık ve unutmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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