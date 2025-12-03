Haberler

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesinde hakem yönetimine dikkat çekerek "Hakeme kurban gitmezsek puan ya da puanlar alırız" dedi. Yıldırım, takımın hedeflerinden sapmadığını ve Ali Sami Yen'de şeytanın bacağını kırmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, gazeteci Gürkan Sarıkaya'ya önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, takımın bu sezon hiçbir rakipten çekinmediğini belirterek mücadeleye iddialı bir şekilde çıkacaklarını söyledi.

"YİNE HAKEM OYUNLARINA KURBAN GİTMEZSEK…"

Yıldırım, son dönemde tartışma yaratan hakem kararlarına göndermede bulunarak, "Çıkacağız yine kendi oyunumuzu oynayacağız. Kimin ne yaptığı önemli değil, bizim ne yapacağımız önemli. Eğer yine hakem oyunlarına kurban gitmezsek güzel bir maç olacak. Hedefimiz puan ya da puanlar almak. Galatasaray'dan ilk defa puan almak istiyoruz" dedi.

"GALATASARAY'IN DURUMU BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Samsunspor'un hedeflerinden sapmadığını söyleyen Yıldırım, takımın son üç maçtaki galibiyetsiz serisine de değinerek, "Beşiktaş, Alanya ve İzlanda'daki maçlarda iyi oynadık ama kazanamadık. Galibiyetleri kaçırdık. İnşallah Galatasaray'a karşı galip geliriz. Onların nerede olduğu bizi ilgilendirmiyor. Sezona başlamadan önce hedefimizi belirledik: Ligde ilk 5, Avrupa'da son 16. Şu an bu hedefler doğrultusunda ilerliyoruz" dedi. Yıldırım ayrıca, evlerinde çok puan kaybetmelerine rağmen ligin beşinci sırasında olmalarının başarı olduğunu vurguladı.

"ALİ SAMİ YEN'DE ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAĞIZ"

Galatasaray deplasmanından umutlu olduklarını belirten Yıldırım, "İnşallah Ali Sami Yen'de şeytanın bacağını kıracağız. Hedef 3 puan, en kötü ihtimalle yenilmemek" diyerek sözlerini tamamladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cellat' tepkisi! Muhalefeti Deniz Gezmiş üzerinden vurdu

Erdoğan'dan "Cellat" tepkisi! Muhalefeti Deniz Gezmiş üzerinden vurdu
Zam oranları netleşti! İşte kalem kalem memur maaşları

Polis, öğretmen, doktor! İşte kalem kalem zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

gel bekliyoruz. unutma bunu başkan Cimbom size patlar gibi geliyor aslan sinirli

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerman genç :

Yalnız Aslan epeydir 3 puan alamıyor aç çok kötü saldırmaz inşallah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı

Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti

Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı

Nesli koruma altındaki özel türü kangallara parçalatıp kayda aldı
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti
İlber Ortaylı: İnsanlar aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıf çok fena öder

''Aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıflar çok fena öder''
Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

Sabah yolda yürüyen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
İbrahim Selim'den yeni aşk bombası! Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı

Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı
Borsada manipülasyon soruşturması! Gözaltına alınan Gökhan Gönül adliyede

Gözaltına alınan Gökhan Gönül adliyede! Polisler böyle getirdi
Bahçeli ve diğer liderlerden Özel'e tebrik telefonu!

Bahçeli ve diğer liderlerden Özel'e tebrik telefonu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.